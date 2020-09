Bei einigen Angeboten und Aktionen aus unserer Übersicht reicht es, wenn Sie eine Hervis Gutschein anklicken. Bei der Weiterleitung in den Shop landen Sie direkt bei aktuell reduzierten Artikeln. Meist aber fügen Sie Hervis Gutscheine im Warenkorb ein – genauer gesagt rechts oben in der Bestellübersicht zu Ihrem Einkauf. Dort müssen Sie Rabatte dann zudem noch aktivieren, was Sie mit einem Klick auf „einlösen“ erledigen.