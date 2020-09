IKEA liefert an jede Adresse in Österreich, je nach Produkt per Spedition oder per Paketdienst. Paketlieferungen nehmen rund 5 bis 6 Werktage in Anspruch. Die Lieferzeit für Speditionslieferungen beträgt rund zwei Wochen. Außerdem ist Click & Collect an ausgewählten IKEA Standorten möglich. Die Kosten für Paketlieferungen belaufen sich auf ab 3,90 Euro. Speditionsware schlägt mit 39,00 Euro zu Buche.