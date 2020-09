Das kommt unter anderem darauf an, was Sie bestellen möchten und welchen Kundenstatus Sie haben. Für Erstbesteller immer gut: Ein Neukundengutschein. Für alle Kunden relevant sind Rabattgutscheine, die Ihnen eine prozentuale Ersparnis bei den ausgewiesenen Artikeln sichern. Ein Gutschein für die Gratislieferung wiederum entspricht genau dem Wert der Versandkosten. Da Sie jedoch immer nur einen Coupon pro Bestellung einlösen können, ist es ratsam, vorab zu prüfen, mit welchem Code Sie am meisten sparen können.