Suchen Sie sich einen passenden JOTUN Gutschein aus, den Sie per Klick aktivieren. Im Onlineshop legen Sie dann wie gewohnt die gewünschten Produkte in den Warenkorb. Unterhalb der Bestellübersicht befindet sich nun ein Feld, in das Sie den Rabattcode aus dem JOTUN Gutschein eingeben können. Bestätigen Sie mit „Gutschein anwenden“, woraufhin die Gültigkeit geprüft und die Gesamtsumme um den Preisvorteil reduziert wird.