Damit der Code vom System akzeptiert wird, muss er zwingend richtig erfasst worden sein. Schon ein kleiner Tippfehler führt dazu, dass der Gutschein nicht eingelöst werden kann. Um dieses Problem zu vermeiden, nutzen Sie am besten die von uns angebotene Copy & Paste Funktion. Sie legen hierbei den Code in den Zwischenspeicher des Computers ab und fügen diesen per Mausklick wieder ein. So ist eine schnelle und fehlerfreie Übertragung der Gutscheinnummer sichergestellt.