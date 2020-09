Ja, Sie können kostenlos den interaktiven Kontaktlinsenberater in Anspruch nehmen. Finden Sie damit in kürzester Zeit zu Ihrer passenden Linse. Mit dem Beraterservice erhalten Sie ebenfalls die richtigen Brillengläser. Lesen Sie darüber hinaus wie Sie Kontaktlinsen richtig einsetzen, entfernen und pflegen. Wollen Sie doch lieber einen direkten Kontakt mit einem Spezialisten, dann starten Sie einen Live-Chat oder rufen Sie an.