Sollte der Lime Gutscheincode im Leihvorgang einmal nicht greifen, dann liegt die Ursache dafür womöglich in einem Anwenderfehler. Überprüfen Sie noch einmal die Laufzeit des Lime Gutscheincodes. Checken Sie ferner, ob der Lime Gutschein nicht schon einmal benutzt wurde. Haben Sie vielleicht ein zusätzliches Leerfeld in das Couponfeld übertragen? Oder haben Sie womöglich einen Buchstaben oder ein Zeichen am Lime Code abgeändert?