Sobald Sie den Bestellvorgang abschließen, können Sie auch aus verschiedenen Methoden für die Bezahlung wählen. So akzeptiert der Anbieter beispielsweise eine Zahlung per Amazon Pay oder auch mit PayPal. Sie können die Beträge über Vorkasse oder per Rechnung begleichen. Ebenfalls möglich ist es, die Zahlung mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung auszuwählen. Natürlich können Sie einen Lizenzfuchs Gutschein mit jeder Zahlart einlösen.