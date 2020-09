Haben Sie bei uns ein sehr gutes Angebot gefunden und möchten den Lufthansa Gutschein mehrfach einsetzen, ist das leider nicht möglich. Wissen Sie also jetzt schon, dass Sie in naher Zukunft mehrere Flüge benötigen, ist es empfehlenswert, diese alle in einer Buchung zu reservieren und so die maximale Ersparnis mit dem Gutschein zu erhalten.