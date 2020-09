Für die Zahlung Ihrer Bestellung wählen Sie aus verschiedenen sicheren Methoden. Zur Verfügung stehen dafür PayPal oder der Kauf auf Rechnung. Sie können aber auch per Kreditkarte oder Sofortüberweisung zahlen. Ebenfalls möglich ist der Ausgleich des Rechnungsbetrages per Ratenzahlung oder mit Rechnung. Kosten fallen lediglich bei der Nachnahme und der Ratenzahlung an.