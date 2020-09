Ihre Bestellung bezahlen Sie auf verschiedenen Wegen. Während der Eingabe Ihrer Daten wählen Sie aus, welche Zahlungsmethode Sie gerne in Anspruch nehmen möchten. Alle Methoden sind kostenlos. Zur Auswahl stehen PayPal, Kreditkarte sowie Sofortüberweisung. Akzeptiert werden die Zahlung per Visa und per MasterCard, wenn Sie sich für die Kreditkarte entscheiden.