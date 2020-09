Für Ihre Bestellung bei Miracle Woman können Sie aus verschiedenen Zahlungsmethoden wählen. Der Anbieter stellt Ihnen die Bezahlung per Kreditkarte oder auch über Nachnahme zur Verfügung. Zudem können Sie den Betrag per Sofortüberweisung oder per PayPal begleichen. Die Zahlung per Nachnahme ist nicht kostenlos. Hier fallen Gebühren an. Bei der Kreditkartenzahlung können Sie per Visa und MasterCard zahlen.