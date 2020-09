In Möbelix Sale finden Sie aktuelle Angebote an Produkten, die im Preis reduziert sind. Meist handelt es sich hierbei um Produkte, die aus dem Sortiment genommen werden oder nur noch in einer geringen Anzahl zur Verfügung stehen. Rabatte in Höhe von bis zu 70 % sind möglich. Inwieweit Sie Angebote aus dem Sale mit einem Möbelix Gutschein kombinieren können, hängt mit der Aktion zusammen. In den Gutscheinbedingungen wird ersichtlich, ob rabattierte Artikel ebenfalls mit dem Rabattcode kombiniert werden können.