Damit Sie auch online den mömax Gutschein richtig nutzen können, wird erst einmal der Warenkorb gefüllt. Entdecken Sie im Onlineshop eine Auswahl an verschiedenen Produkten und legen Sie die gewünschten Möbel und Accessoires in den Warenkorb. Klicken Sie diesen anschließend an. Hier sehen Sie in der Zusammenfassung noch einmal Ihre Auswahl. Gehen Sie jetzt zur Kassa, erscheint auf der rechten Seite der Bereich für den mömax Gutscheincode. Fügen Sie diesen einfach ein.