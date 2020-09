Was ist mydays eigentlich und was verbirgt sich dahinter? Sie können im Onlineshop ganz unterschiedliche Events und Ereignisse entdecken, die in den einzelnen Städten in Anspruch genommen werden können. Der Anbieter möchte mit seinem Sortiment dafür sorgen, dass sich große und auch kleinere Wünsche erfüllen lassen. Von der Fahrt in einem Sportwagen über das Dinner in the Dark bis hin zum Städtetrip oder auch dem Sprung aus dem Flugzeug ist alles möglich und Sie können diese Erlebnisse mit einem mydays Gutschein zu einem günstigen Preis verschenken.