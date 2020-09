Die Naturwaren werden in Österreich per Standardpaket oder in einer Thermo-Box zugestellt. Die Lieferzeit beträgt 1 bis 2 Tage. Es fallen in der Regel beim Normalversand 6 Euro Versandkosten in Austria an. Teilweise wird versandkostenfrei ausgeliefert. Eine Selbstabholung vor Ort kann ausgewählt werden. Zahlen können Sie mit Vorauszahlung, mit Kreditkarte, per Rechnung, per Nachnahme, per Bankeinzug und mit PayPal.