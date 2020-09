Ein moderner Onlineshop wie der OBI Baumarkt bietet Ihnen alle gängigen Zahlungsmethoden an. Zahlen Sie Ihren Einkauf per Kreditkarte, per PayPal, per Vorkasse oder vereinbaren Sie eine bequeme Ratenzahlung. Selbst Neukunden bietet das Unternehmen einen Rechnungskauf an. Das Geld kann innerhalb von 14 Tagen überwiesen werden.