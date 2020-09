Es kommt auf die Art des Coupons an. Wenn es sich um ein Aktionsangebot handelt, das ohne Couponcode gültig ist, dann können Sie den Vorteil auch mehrmals einlösen. Sollte der Odlo Gutschein allerdings an einen Rabattcode gebunden sein, dann wird dieser nach der Bestellung in Ihrem Kundenkonto entwertet. Wählen Sie für Ihre Bestellung dann einfach einen anderen Rabattgutschein aus unserer Liste aus.