Im 1. Nutzerschritt wählen Sie einen passenden oeticket Gutschein und dann Ihre Wunschtickets aus. Legen Sie die Karten in den Warenkorb. Geben Sie im Warenkorb den Rabattcode aus dem oeticket Gutschein in das Sparfeld „Gutschein-Code“. Klicken Sie den Einlöse-Button an und gehen Sie weiter in den Kassenbereich. Folgen Sie dem Bestellverlauf und erkennen Sie den Bonus auf der Endabrechnung.