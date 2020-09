Der Anbieter ist mittlerweile in vielen deutschen Städten mit eigenen Filialen vertreten. Wenn Sie sich in der Mittagspause im Büro ein neues Kleid ausgesucht haben, dann können Sie es sich kostenlos in die nächste Filiale liefern lassen. Der Vorteil: Sie sparen die Versandkosten und brauchen zuhause nicht auf den Postboten zu warten.