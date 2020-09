Es gibt zwei Arten von Gutscheinen. Ist der Coupon an einen Gutscheincode von Parship gebunden, dann kopieren Sie die Buchstaben- und Zahlenkombination in den Zwischenspeicher Ihres Rechners. Wenn Sie den Anmeldeprozess durchlaufen, dann werden Sie nach genau diesem Code gefragt. Tragen Sie die Nummer in das Feld ein und Sie erhalten Ihren Sofortrabatt. Bei Gutscheinen ohne Code werden Sie direkt auf die Aktionsseite weitergeleitet.