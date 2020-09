Das Männer-Modelabel wurde 1978 gegründet. Heute vertreibt es einen klassisch-sportiven Look, der auch gerne als „intelligenter Freizeitlook“ in der Mode bezeichnet wird. Wer also etwas auf sich hält, der deckt sich mit Mode dieser Marke ein. Um sich öfter mal etwas Schönes von der Seite zu gönnen, gibt es ja immerhin die Perry Ellis-Gutscheine.