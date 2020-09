Der genaue Zeitpunkt, wann Sie Ihren Gutschein einlösen, richtet sich nach dem Onlineshop, zu dem Sie weitergeleitet werden. Zunächst legen Sie Ihren Wunschartikel in den Warenkorb und melden sich mit Ihrem Benutzerkonto an. Anschließend gelangen Sie zur Kasse. Dort finden Sie in der Regel ein Feld mit „Gutschein einlösen“, in das Sie den Privileg Gutscheincode eintragen. Anschließend müssen Sie diesen nur noch bestätigen und der Rabatt wird von der Gesamtsumme abgezogen.