Zunächst sollten Sie beim Einlösen die Schreibweise des Sparcodes überprüfen. Übertragungsfehler führen dazu, dass der Gutschein als ungültig angezeigt wird. Am besten Sie kopieren den Code in die Zwischenablage und sparen sich so nicht nur Zeit, sondern auch Nerven bei der Eingabe. Viele Gutschein sind zudem an ausgewählte Produkte gebunden oder gelten nur auf eine Kategorie. Befinden sich diese Artikel nicht im Warenkorb, wird keine Ersparnis angezeigt. Vergleichen Sie auch die Einlösebedingungen mit Ihrem Einkauf und achten Sie darauf, die Vorgaben einzuhalten. Dann steht einem Schnäppchen nichts mehr im Wege.