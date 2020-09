Gute Neuigkeiten: Ab einem Bestellwert von 100 Euro liefert Provital Shop versandkostenfrei. Sonst liegt die Versandkostenpauschale in Österreich wie auch in Deutschland bei 5,90 Euro. Ab einem Einkaufswert von 500 Euro versendet Provital auch in andere europäische Länder versandkostenfrei.