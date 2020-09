Wenn ein Gutschein nicht einlösbar ist, so liegt das in der Regel an Tippfehlern im Gutscheincode. Stellen Sie daher immer sicher, dass Sie den Radisson Blu Sparcode richtig eingefügt haben. Dabei empfiehlt es sich, die „Kopieren und Einfügen“-Option zu nutzen, um das händische Abtippen zu sparen. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, so lohnt sich ein Blick in die Gutscheinbedingungen. Denn ein Gutschein ist normalerweise mit Einlösehinweisen verbunden. Der gewählte Radisson Blu Gutschein ist möglicherweise nur auf bestimmte Hotels oder bei einem bestimmten Mindestbuchungsbetrag einlösbar.