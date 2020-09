Falls Sie eine Order einmal nicht überzeugt, so haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bestellung innerhalb einer Frist von 100 Tagen kostenfrei an Reebok zurückzusenden. Dafür verpacken Sie die Sportartikel im Originalpaket und wählen unter dem Reiter „Bestellverfolgung“ die Option „zurücksenden“ aus. Nach getätigten Angaben erstellen Sie sich kostenlos und bequem ein Online-Rücksendeetikett in Form eines QR-Codes und geben das Paket durch Vorlegen des Codes in einem DHL Paket Shop Ihrer Wahl auf.