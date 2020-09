Um einen Gutscheincode bei Samsung einzulösen, wählen Sie zunächst das gewünschte Produkt aus und legen es in den Warenkorb. Gehen Sie anschließend über den Button „zur Kasse“ in den Verkaufsbereich. Dort geben Sie rechts unter Ihrer virtuellen Einkaufstasche den Samsung Gutschein in das Fenster „Gutscheincode eingeben“ ein und klicken auf „Bestätigen“. Den Abzug der Ersparnis überprüfen Sie am besten in der Bestellübersicht direkt darüber.