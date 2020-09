In jedem Markt gibt es Artikel, die in zu großen Mengen bestellt wurden und nun keine Abnehmer mehr finden. Diese Produkte sind für einen Shop totes Kapital, das wertvolle Lagerflächen belegt. Aus diesem Grund werden auch hochwertige Technikartikel zum Restposten-Preis im Sale verkauft. In der Oberkategorie „Angebote“ finden Sie eine eigene Restposten-Rubrik, in der Sie auch ohne Saturn Gutscheincode ein echtes Schnäppchen machen können. Zudem gibt es im Saturn-Sale regelmäßig wechselnde Specials und die Angebote aus dem Saturn-Prospekt. Eine Kombination dieser Deals mit den Saturn Gutscheinen ist nicht möglich.