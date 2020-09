Datenschutz

Checkout Charlie GmbH Wöhlertstraße 12-13, 10115 Berlin (nachfolgend als „Checkout Charlie“ oder „wir“ bezeichnet) betreibt das im Internet unter oe24.at/gutscheine/ und den jeweils dazu gehörenden Unterverzeichnissen abrufbare Internetportal (nachfolgend „oe24.at/gutscheine/“).

Checkout Charlie möchte Ihnen mit dieser Datenschutzerklärung erläutern, welche Daten in welcher Form verarbeitet werden, wenn Sie oe24.at/gutscheine/ besuchen, sich ggf. registrieren und ein Profil erstellen oder eine der anderen Funktionen von oe24.at/gutscheine/ benutzen. Hiermit kommen wir zugleich unserer Informationspflicht gem. Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) Ihnen gegenüber nach.

I. Verantwortlicher und Kontaktmöglichkeiten des Datenschutzbeauftragten

Die datenschutzrechtlich Verantwortliche für die auf oe24.at/gutscheine/ stattfindenden Datenverarbeitungen ist die

Checkout Charlie GmbH

Wöhlertstraße 12-13

10115 Berlin

E-Mail: info@checkout-charlie.com

Unser Datenschutzbeauftragter ist erreichbar unter:

Checkout Charlie GmbH

- Datenschutzbeauftragter –

Wöhlertstraße 12-13

10115 Berlin

E-Mail: datenschutz@checkout-charlie.com

II. Personenbezogene Daten, Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Nach der DS-GVO sind personenbezogene Daten „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

1. Allgemeine Nutzung der Website, Nutzung von Gutscheinen

Sie können die Internetseiten von oe24.at/gutscheine/ nutzen, ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen. In diesem Fall erheben und speichern wir im Zuge Ihres Besuchs auf oe24.at/gutscheine/ keine personenbezogenen Daten. Unsere Logfiles sind vollständig anonymisiert.

Unbeschadet der vorstehenden grundsätzlichen Gegebenheiten registriert aber jeder Webserver automatisch Zugriffe auf die Websites. Beim Besuch unserer Website speichert der Webserver unseres Hosters zur Erhaltung der Systemsicherheit

- Datum und Zeitpunkt des Zugriffs

- die URL

- Inhalte auf die zugegriffen wurde sowie

- die übertragenen Informationen

Diese Informationen bleiben für uns anonym. Ein Rückschluss auf eine Person ist somit nicht möglich.

Sofern Sie unser Angebot aktiv nutzen, und Gutscheine in Anspruch nehmen, wird eine Verbindung zu dem jeweiligen Anbieter des Gutscheins aufgebaut. Hierzu wird ein Cookie bei Ihnen hinterlegt, um die Einlösung / den Aufruf der Seite des Anbieters zuzuordnen, bzw. nachzuhalten. In diesem Cookie befindet sich eine Pseudonyme ID, die wir in unseren Systemen speichern.

Anbieter können dabei sowohl direkt mit uns in Verbindung stehen oder aber über sog. Affiliate-Netzwerke vermittelt werden.

Folgende Affiliate-Netzwerke dienen dabei als „Vermittler“, bzw. organisieren für beide Seiten die Gutscheinzuordnung / Übertragung. Dort finden Sie weitere Informationen zu deren Datenverarbeitung:

AWIN AG, Eichhornstraße 3

10785 Berlin

Datenschutzerklärung

Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée)

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg

Datenschutzerklärung

Conversant Europe Limited (CJ)

1st Floor, 40 Dukes Place, London, EC3A 7NH

Datenschutzerklärung

Cyberport GmbH

Postfach 10 11 41, 01081 Dresden

Datenschutzerklärung

Daisycon

Poststraße 1-3, 26122 Oldenburg

Datenschutzerklärung

DePauli Aktiengesellschaft (Herrenausstatter)

Gutenbergstr. 3a 85748 Garching München

Datenschutzerklärung

Firstlead GmbH (Adcell)

Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin

Datenschutzerklärung

GALERIA Kaufhof GmbH

Leonhard-Tietz-Straße 1, D-50676 Köln

Datenschutzerklärung

Groupon International Limited

Lower Ground Floor, 1 Connaught House,Burlington Road, Dublin 4, Ireland

Datenschutzerklärung

Kwanko Deutschland (Netaffiliation)

Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg

Datenschutzerklärung

Nextperformance GmbH (Rakuten)

Schlegelstrasse 26c, 10115 Berlin

Datenschutzerklärung

Ogilvy & Mather Publicidad Madrid, S.A.

con domicilio en C/María de Molina 39, C.I.F. A28681724

Datenschutzerklärung

Otto GmbH & Co KG

Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg

Datenschutzerklärung

Parfümerie Douglas GmbH

Hans-Günther-Sohl-Str. 7-11, 40235 Düsseldorf

Datenschutzerklärung

Skimlinks

52 Bevenden Street, London N1 6BL, United Kingdom

Datenschutzerklärung

The Reach Group GmbH (Medialead)

Am Karlsbad 16, 10785 Berlin

Datenschutzerklärung

TradeTracker Deutschland

Uhlandstraße 26 22087 Hamburg

Datenschutzerklärung

Tradedoubler GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 26

80331 München

Datenschutzerklärung

Webgains Deutschland ad pepper media GmbH

FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg

Datenschutzerklärung

brandbuero

Habsburgerring 1, 50674 Köln

Datenschutzerklärung

affilinet GmbH

Sapporobogen 6-8, 80637 München

Datenschutzerklärung

belboon GmbH

Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin

Datenschutzerklärung

communicationAds GmbH & Co. KG

Karlstraße 9, 90403 Nürnberg

Datenschutzerklärung

digidip GmbH

Linienstrasse 98, 10115 Berlin

Datenschutzerklärung

dress-for-less GmbH

Mönchhofallee 1, D-65451 Kelsterbach

Datenschutzerklärung

eBay Partner Network

Inc., 2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125

Datenschutzerklärung

financeAds GmbH & Co. KG

Karlstraße 9, 90403 Nürnberg

Datenschutzerklärung

home24 SE

Greifswalder Straße 212-213, 10405 Berlin

Datenschutzerklärung

lead alliance GmbH

Karlstraße 9, 90403 Nürnberg

Datenschutzerklärung

retailerweb GmbH & Co. KG

Kaiserstraße 23, D- 90403 Nürnberg

Datenschutzerklärung

tausendkind GmbH

Knesebeckstraße 1-2, 10623 Berlin

Datenschutzerklärung

uppr GmbH

Am Waldthausenpark 11, 45127 Essen

Datenschutzerklärung

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung für alle Vermittlungen von Gutscheinen ist Art 6 1f) DSGVO („berechtigte Interessen“). Es ist für uns erforderlich, die oben genannten Daten zu speichern sowie an die Anbieter zu übermitteln, um so eine Zuordnung zu ermöglichen und über die Gutscheineinlösung unser Angebot zu monetarisieren. Ihre Interessen werden dadurch gewahrt, dass alle Verarbeitungen auf Basis von pseudonymen Daten vorgenommen werden. Sie sind für uns nicht als Person identifizierbar. Ihre Identität müssen Sie erst bei einer Transaktion mit dem Anbieter offenlegen (sofern überhaupt erforderlich). Die Gutscheineinlösung und Zuordnung von Nutzern ermöglicht den Betrieb unseres Angebots erst.

III. Empfänger der Daten

Innerhalb unseres Unternehmens haben jeweils die Abteilungen auf Ihre Daten Zugriff, die für die Bearbeitung der Anliegen zuständig sind. Zudem setzen wir externe Dienstleister ein, soweit wir Leistungen nicht oder nicht sinnvoll selbst vornehmen können. Diese externen Dienstleister sind dabei vor allem Anbieter von IT-Dienstleistungen und Telekommunikationsdienste.

Daneben übermitteln wir die pseudonyme ID an die jeweils von Ihnen ausgewählten Diensteanbieter. Eine Übermittlung in Drittstaaten findet grundsätzlich nicht und nur dann statt, soweit sie zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben.

IV. Speicherdauer

Wir speichern die pseudonymen IDs bei uns für einen Zeitraum von 24 Monaten.

Soweit wir nach den eben dargelegten Grundsätzen die Daten nicht weiter speichern, bleiben sie aus technischen Gründen, u.a. in Form von Backups, für einen weiteren Zeitraum von 24 Monaten in unserem System. Die Daten werden dann jedoch nicht mehr zu einem anderen Zweck verarbeitet und spätesten nach Ablauf des Zeitraums endgültig gelöscht.

V. Betroffenenrechte

Die Datenschutz-Grundverordnung garantiert Ihnen gewisse Rechte, die Sie uns gegenüber – soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – geltend machen können.

- 15 DS-GVO – Auskunftsrecht der betroffenen Person: Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und wenn ja, welche dies sind sowie die näheren Umstände der Datenverarbeitung.

- 16 DS-GVO – Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Dabei haben Sie unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung auch das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

- 17 DS-GVO – Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden.

- 18 DS-GVO – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.

- 20 DS-GVO – Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, im Falle der Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln oder die Daten direkt an den anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen, soweit dies technisch machbar ist.

Insbesondere Widerspruchsrecht:

- 21 DS-GVO – Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund eines berechtigten Interesses unsererseits oder zur Wahrung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich ist, oder die in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

- 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG – Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht, jederzeit Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt.

Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Alle Datenverarbeitungen die wir bis zu Ihrem Widerruf vorgenommen haben, bleiben in diesem Fall rechtmäßig. Zu diesem Zweck können Sie einfach den in jeder Mail enthaltenen Link anklicken und sich von dem E-Mail-Dienst abmelden, in Ihrem Nutzerkonto die entsprechende Einstellung vornehmen oder eine Nachricht an info@checkout-charlie.com schicken. Wenn Sie uns in dieser Nachricht mitteilen, künftig keine E-Mails erhalten zu wollen, werden wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse keine Nachrichten mehr versenden.

VI. Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Sie haben keine vertragliche, oder gesetzliche Pflicht uns personenbezogene Daten bereitzustellen. Allerdings sind wir ohne die von Ihnen mitgeteilten Daten nicht in der Lage, Ihnen unsere Services anzubieten.

VII. Bestehen von automatisierten Entscheidungsfindungen (einschließlich Profiling)

Wir verwenden keine automatisierten Entscheidungsfindungen die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder Sie beeinträchtigt.

VIII. Internetspezifische Datenverarbeitungen

Snowplow

Wir setzen auf der oe24.at/gutscheine/ die Webtracking-Lösung der SnowPlow Analytics Limited, d 32-38 Scrutton Street, London, Groß Britannien (“SnowPlow”), ein. Wir verwenden die mit Hilfe von Snowplow erhobenen Daten ausschließlich für statistische Zwecke. In diesem Fall setzen wir zudem einen Cookie in Ihrem Browser (zu Cookies siehe Ziffer IV. dieser Datenschutzerklärung), um einen wiederkehrenden Nutzer als solchen erkennen zu können. Der SnowPlow-Cookie enthält ein Datum und eine nicht zurückrechenbare Zufallskombinationsnummer („Hash“) sowie die Nummer der aktuellen Session;

Bei jedem Aufruf werden folgende Daten an Snowplow übertragen und gespeichert:

Aktueller Timestamp;URL der Zielseite („Ziel URL“) und URL der Internetseite, von der Sie verwiesen wurden („Referrer URL“);Inhalt der Cookies;IP-Adresse, die vor Erreichen des Snowplow Servers anonymisiert wird und Port des Browsers;Name, Version, Sprache des Browsers und des Betriebssystems wie sie vom Browser des Webseitenbesuchers, also Ihnen, übertragen werden;

Durch den Einsatz dieser Verfahren erhalten wir keine personenbezogenen Daten über Sie, sondern vielmehr allein statistische Informationen über die Nutzung von oe24.at/gutscheine/. Wir erfahren auf diesem Weg zum Beispiel, welche Inhalte von oe24.at/gutscheine/ besonders beliebt sind, zu welchen Zeiten unsere Website besonders intensiv genutzt wird, über welche Seiten unsere Nutzer zur Gutscheinwebsite gelangen, von wo der Nutzer sich in das Internet eingewählt hat, bevor er die Gutscheinwebsite besucht, und welche Browser und Betriebssysteme unsere Nutzer im allgemeinen nutzen, wenn sie auf der Gutscheinwebsite surfen. Diese Informationen nutzen wir, um die Gutscheinwebsite und das Gutscheinangebot laufend technisch, gestalterisch und redaktionell zu verbessern und für Sie komfortabler zu machen. Anhand der statistischen Erkenntnisse zu Browsertyp und Betriebssystem können wir zudem unser Webdesign optimieren.

Snowplow ist eine quelloffene Webtracking-Lösung, die von der Snowplow Analytics Ltd., EC2A 4RQ London, UK, verwaltet wird (siehe auch oben Ziffer II.3). Die von uns eingesetzte Variante von Snowplow verwendet einen Tracking-Pixel und einen Cookie, mit dem nachverfolgt werden kann, wann und wie viele Nutzer die Gutscheinwebsite wie oft besucht haben, welche unserer Seiten sie in welcher Reihenfolge aufgerufen haben, welcher Browser bzw. welches Betriebssystem sie verwenden und auf welche externen Links mit Weiterleitungen zu einem Online-Shop sie geklickt haben. Die Weiterleitungen zu einem Online-Shop werden mit einer eindeutigen Kennung (Sub-Id) versehen, die an den Online-Shop weitergereicht wird. Wenn Sie einen Einkauf tätigen, erfahren wir den Wert in Euro des Warenkorbs (was gekauft wurde, wird nicht hingegen nicht erfasst) und können die jeweilige Transaktion ihrem anonymen Tracking-Profil zuordnen.

Der von uns zur Erfassung dieser Daten verwendete Tracking-Pixel wird von unserem Tracking-Server geladen, wenn Sie oe24.at/gutscheine/ aufrufen. Die erfassten Daten werden in einer so genannten Tracking-Session gemeinsam mit einer anonymen Nutzer-Kennung (eindeutiger Hash aus Browsereigenschaften und dem aktuellen Zeitpunkt) gespeichert. Ferner nutzen wir eine Eigenentwicklung, die eine separate anonyme Nutzer-Kennung im Local Storage Ihres Browsers ablegt. Die Datenerhebung und Verarbeitung erfolgt dabei zu jedem Zeitpunkt ohne Personenbezug. Insbesondere speichern wir keine vollständigen IP-Adressen.

Wenn Sie mit der zuvor beschriebenen Speicherung und Verwendung der Nutzungsdaten durch Snowplow nicht einverstanden sind, können Sie Ihren Widerspruch gegen die bei dieser Webanalyse-Maßnahmen stattfindende Datenerhebung und -verwendung erklären unter https://www.oe24.at/gutscheine//datenverarbeitung.

Google Analytics

Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP-Adresse wird dabei vor der Übermittlung in die USA durch Kürzung anonymisiert. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen in Bezug auf die Nutzung der Website erbringen. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammenführen. Wir speichern die über Google Analytics erhobenen Daten für einen Zeitraum von 26 Monaten.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opt-out – Widerspruch gegen die Webanalyse

Wenn Sie mit der zuvor beschriebenen Speicherung und Verwendung der Nutzungsdaten durch Google Analytics nicht einverstanden sind, können Sie die Webanalyse deaktivieren und auf diesem Weg Ihren Widerspruch gegen die bei dieser Webanalyse-Maßnahmen stattfindende Datenerhebung und -verwendung erklären.

Um Google Analytics zu deaktivieren, benötigen Sie ein entsprechendes Browser-Add-On von Google. Das Add-On teilt dem JavaScript von Google Analytics mit, dass Sie nicht wünschen, dass Informationen über Ihren Website-Besuch an Google Analytics übermittelt werden. Das Add-On müssen sie herunterladen und installieren. Weitere Informationen dazu, wie Sie Google Analytics deaktivieren, sowie alle Informationen zum Download des Add-Ons finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ können Sie Google Analytics deaktivieren unter https://www.oe24.at/gutscheine//datenverarbeitung.

Die Webanalyse bleibt solange deaktiviert, wie das Add-On von Google nicht Ihrerseits deaktiviert bzw. gelöscht wird. Daher löschen Sie bitte das Add-On nicht, solange die Webanalyse nicht gewollt ist. Falls Sie oe24.at/gutscheine/ von verschiedenen Rechnern aus oder mit unterschiedlichen Browsern aufrufen, müssen Sie das Add-On jeweils gesondert für jeden Rechner bzw. jeden verwendeten Browser hinzufügen.

Cookies

Wenn Sie auf oe24.at/gutscheine/ surfen, werden Cookies in Ihrem Browser gesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte abgelegt und dort dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden. Derjenige, der den Cookie setzt, kann durch den Cookie bestimmte Informationen erfassen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen allein dazu, das Surfen auf oe24.at/gutscheine/ angenehmer und nutzerfreundlicher zu gestalten.

Durch uns werden bei Ihrem Besuch auf oe24.at/gutscheine/ verschiedene Cookies gesetzt. Neben allgemeinen Cookies zum Speichern des Landes, aus dem Sie auf unsere Website zugreifen, oder des Endgerättyps (mobiles Endgerät oder nicht) sowie einem oder mehreren Session Cookies (Laufzeit bis Ende der Session oder 1 Tag) geht es um die folgenden Cookies:

Temporäre Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers einer gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

Wir erhalten durch diese Cookies Informationen über Ihren Browsertyp und dessen Version, den URL-Clickstream, also die Reihenfolge der von Ihnen besuchten Seiten unseres Internetangebots, das Datum und die Zeit des Besuchs in unserem Portal und die Cookie-Nummer. Wir erhalten hingegen keine Informationen über Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre IP-Adresse.

Die von uns gesetzten Cookies dienen im Wesentlichen statistischen Zwecken. Durch sie erfahren wir, welche Inhalte von oe24.at/gutscheine/ für unsere Nutzer zu welcher Uhrzeit besonders relevant sind und über welche Endgeräte sie abgerufen wurden. So können wir Rubriken wie „Top 10 Gutscheine“ oder „Beliebte Themen“ einrichten und dadurch oe24.at/gutscheine/ für unsere Nutzer noch komfortabler gestalten. Die Informationen über die verwandten Browser ermöglichen uns, das Design den gängigen Browsertypen anzupassen. Zudem erlauben uns die Cookies ggf. die Besuche von (für uns nicht identifizierbaren) Nutzer auf eine bestimmte Quelle (Partner-Website, Kampagne etc.) zurückzuführen.

Generell können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen die Annahme von Cookies verhindern Sie können Ihren Browser meist auch so einstellen, dass dieser Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind. Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies im Einzelfall allerdings zu Funktionseinschränkungen der Website führen. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Fall einer Cookie-Löschung auch den Opt-out-Link erneut aktivieren müssen.

IX. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben

Wir treffen alle erdenklichen Vorkehrungen zum Schutz und zur Sicherheit Ihrer Daten. Ihre Fragen und Kommentare zum Datenschutz sind uns willkommen, schreiben Sie einfach eine Mail an datenschutz@checkout-charlie.com

Berlin, Juni 2020