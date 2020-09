Nach Eingang der Bestellung erfolgt die Lieferung immer blitzschnell innerhalb von 1 bis 2 Werktagen. Per Versandtracking können Sie die Zustellung in Echtzeit verfolgen. Ab einem Rechnungsbetrag von 19,00 € nach Abzug des Shop Apotheke Gutscheins oder bei einer Rezeptbestellung ist die Lieferung kostenfrei. Andernfalls wird eine Pauschale in Höhe von 4,95 € berechnet. Für einige Liefergebiete wird die NOW! Premium-Abendlieferung angeboten. Ihre Bestellung wird noch am selben Tag zwischen 18:00 und 23:00 Uhr ausgeliefert.