Alle Kissen, die Sie in diesem Shop kaufen, werden in mühevoller Handarbeit in sozialen Einrichtungen in Österreich von Menschen mit Beeinträchtigungen gefertigt. Mit dem Kauf jedes Kissens zeigen Sie also gesellschaftliches Engagement. Jedes Produkt ist ausschließlich aus natürlichen Materialien gefertigt wie der heimischen Zirbe sowie diversen Kräuterfüllungen.