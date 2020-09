Der Anbieter nennt sich selbst die Nr.1 in der Autovermietung in Deutschland. An über 500 Stationen in allen größeren Städten mieten Sie Autos aller Fahrzeugklassen. Die Verleihstationen befinden sich in prominenten Lagen am Flughafen, am Bahnhof oder mitten in der Innenstadt. Alle Mietwagen befinden sich in einem hervorragenden Zustand und werden mit einem Sixt Gutschein zum Super-Sparpreis angeboten.