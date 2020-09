Das sehen Sie, indem Sie auf den jeweiligen Rabatt tippen. Dadurch kommen Sie in nur wenigen Momenten auf die nächste Seite. Dort können Sie sich die Details näher anschauen und sich über die weiteren Voraussetzungen der verschiedenen Codes informieren. So erfahren Sie, bis wann der Gutschein gilt und für wen er grundsätzlich einsetzbar ist. Darüber hinaus gibt es einen gewissen Zeitraum, in dem die Aktionen eingelöst werden können.