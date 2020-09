Das ist kein Problem, denn Swarovski ist für Sie in einem solchen Fall da. Sie können sich immer an den Anbieter wenden und den Kundenservice kontaktieren. Diesen finden Sie auf der Webseite unter dem Link „Contact“. Scrollen Sie einfach in den unteren Bereich. Sie können mit einem Mitarbeiter Live chatten oder anrufen. Vorher sollten Sie sich aber vergewissern, dass der Fehler auch nicht an den Einlösebedingungen hängt.