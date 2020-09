Sie kennen sich und wissen: Sie schauen sich am liebsten in der Rubrik Sale um. Auch bei Tchibo gibt es eine solche Kategorie für Sie zu finden. Alles, was Sie tun müssen, ist in der Menüleiste auf “Sale” zu klicken. Dort angekommen, finden Sie eine große Übersicht an verschiedenen reduzierten Bereichen. Unter anderem gibt es Vergünstigungen für Garten-Artikel. Des Weiteren finden Sie dort alles, was diese Woche neu und rabattiert ist, große Größen, Reisedeals und vieles mehr.

Zusätzlich sehen Sie Top-Angebote und wissen, wie lange Sie Zeit haben, sich diese Vorteile zu sichern. Tchibo zeigt Ihnen, wie lange die Artikel vergünstigt bleiben.