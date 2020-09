Ja, Tennis Point sichert Ihnen zu, dass Sie hundert Tage Zeit haben, die bestellten Artikel zu widerrufen. Also sollten Sie einmal doch nicht mehr zufrieden sein, so können Sie innerhalb dieser Zeit eine E-Mail mit dem Widerruf versenden oder eine schriftliche Kündigung per Post. Die Waren müssen originalverpackt sein und dürfen nicht beschädigt werden.