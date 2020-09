Falls Sie einmal nicht mehr mit Ihrem Artikel zufrieden sein sollten, so können Sie die Ware innerhalb von vierzehn Tagen zurückgeben. Oder aber Sie geben die Produkte in der nächsten Thalia-Filiale ab. Hierfür nehmen Sie Ihren Artikel und den Lieferschein mit. Unter „Mein Konto“ können Sie in der Rubrik „Rückgabe von Artikeln“ Ihre Rücksendungen bearbeiten. Das Rücksendeetikett erhalten Sie von Thalia.