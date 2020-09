Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, so können Sie sich unter „Mein TOM TAILOR“ zu jeder Zeit ein neues erstellen lassen. Geben Sie hierfür einfach Ihre E-Mail-Adresse an und lassen sich eine E-Mail zum Zurücksetzen schicken. Wenn Sie auch Ihre E-Mail-Adresse nicht mehr wissen, so wenden Sie sich an den Kundenservice von Tom Tailor.