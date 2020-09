Möchten Sie Ihre Buchung stornieren, so prüfen Sie die Stornierungsbedingungen in der App oder in Ihrer Bestätigungs-E-Mail. Innerhalb der Stornierungsfrist erhalten Sie umgehend Ihre Rückerstattung. Wahlweise können Sie auch den Termin einfach verschieben und Ihr verwendeter Aktionscode wird reaktiviert.