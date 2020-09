Sie können im Onlineshop als Gast bestellen oder auch kostenlos ein Kundenkonto anlegen. Dafür geben Sie einfach Ihre Daten an und melden sich an. Dies hat einige Vorteile. So ist es möglich, dass Sie Ihre Bestellungen immer wieder einsehen sowie deren Verlauf verfolgen können. Bei jeder Bestellung sind zudem Ihre Daten gespeichert und Sie sparen viel Zeit bei der Abwicklung.