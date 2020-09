Liefert Universal versandkostenfrei? Kostenlos erhalten Sie Ihre Produkte dann zugeschickt, wenn Sie einen Bestellwert von wenigstens 75 Euro erreichen oder sich für das Premium-Paket entscheiden. Bei Bestellungen unter 75 Euro, fällt eine Pauschale in Höhe von 5,95 Euro an. Zudem können Sie sich Ihr Paket auch kostenfrei an einen Hermes PaketShop liefern lassen. Hier wird kein Mindestbestellwert aufgerufen.