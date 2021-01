Vermutlich ist Ihnen nur ein kleiner Tippfehler unterlaufen. Da der Walzvital Gutschein aber nur dann vom System akzeptiert wird, wenn alle Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen korrekt sind, ist es besser, wenn Sie die Copy & Paste Methode anwenden. Legen Sie hierbei den Walzvital Gutschein in den Zwischenspeicher des Computers ab und fügen diesen per Mausklick wieder ein. So ist eine schnelle und fehlerfreie Übertragung des Rabattcodes gewährleistet.