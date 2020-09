Wussten Sie, dass es Weltbild bereits seit 1948 gibt? In diesem Jahr wurde der Verlag gegründet und konzentrierte sich zu Beginn auf die Auflage von katholischen Magazinen. In den 1960er Jahren wurde dann das heute bekannte „Weltbild“ daraus und seit den 1970er Jahren verkauft Weltbild Bücher. Neben dem Verlagshandel hat sich der Anbieter aber weiterentwickelt und spricht heute eine breite Zielgruppe an. So erhalten Sie online auch Produkte rund um Küche, Garten und Deko.