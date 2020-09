Begonnen hat alles mit der Gründung des Unternehmens „Lutz“. Bereits zu dieser Zeit war das Sortiment geprägt von einer breiten Auswahl an Möbelstücken. Diese wurde immer umfangreicher. So wurde der Name zu „XXXLutz“ geändert. Heute steht das Unternehmen für Wohnideen, nachhaltige Angebote und eine Beratung, die Sie auch ganz einfach online in Anspruch nehmen können. So sind Sie noch flexibler bei der Suche nach Ideen.