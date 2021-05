Ist Baklava nun griechisch, türkisch oder asiatisch? Die Theorien sind weitreichend und zahlreich.

Geschichte

1. Baklava aus dem Byzantinischen Reich

Die erste Theorie besagt, dass das erste Rezept in der Zeit der Antike (300-700 n. Christus) im Byzantinischen Reich entstand. Dort gab es mutmaßlich geschnittene Plattenkuchen die den Namen „Koptoplakon“ trugen und den heutigen Baklavas relativ ähnlich waren.

2. Baklava aus Zentralasien

Vertreter dieser Theorie verweisen auf den in Zentralasien typischen Blätterteig um die Herkunft von Baklava zu klären. In Zentralasien war wohl einst das Schichten genau dieses Teiges weit verbreitet – ein möglicher Ursprung der Süßspeise.

3. Baklava aus der Kultur der Assyrer

Diese Theorie führt zurück in das 8. Jahrhundert vor Christus. Da Baklava im Ofen gebacken wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Herkunft aus einer sesshaften Kultur wahrscheinlich ist. Ein Beispiel dafür ist die Kultur der Assyrer. Laut dieser Legende wurde diese frühe Form des Baklavas dann nach Griechenland transportiert, wo der Teig Schritt für Schritt verändert wurde bis er schließlich die heute bekannte, dünne Form erreichte.

4. Baklava aus dem Topkapi Palast

Die bekannte Variante mit mehreren Schichten Teig könnte aus dem 16. Jahrhundert stammen. Als Herkunftsort wird bei dieser Theorie der Topkapi Palast in Istanbul genannt.

© Getty Images

Tradition

Die Tradition von Baklava führt in die Vergangenheit. Die Janitscharen waren die Elitetruppen der osmanischen Armee und waren unter den ersten, die Baklava als Belohnung und Festspeise ansahen. Zur Zeit des Ramadan Fests wurden ganze Bleche mit Baklava von den Soldaten verspeist. Heute gibt es Baklava sowohl in Supermärkten, Nachmärkten und Restaurants zu kaufen. Traditionell wird in der Türkei eine Tasse Schwarztee oder Mokka mit der Süßspeise serviert.

Zutaten

Da die Herkunft der Süßspeise nicht vollkommen geklärt ist, gibt es eine Vielzahl an Rezepten mit unterschiedlichen Zutaten und Zubereitungen. Allerdings sind einige Zutaten in den meisten Rezepten sehr ähnlich. Der Teig mit dem Namen „Yufka“ (oder griechisch: Filo) wird in hauchdünne Schichten ausgerollt, geschichtet und mit Butter bestrichen. Der Sirup besteht aus Zuckerwasser und verschiedensten weiteren Zutaten, die regional unterschiedlich sind. Garniert wird die Speise mit einer Nussmischung, die entweder aus Pistazien, Mandeln oder Wallnüssen besteht.

© Getty Images

Variationen

Die Basis ist ähnlich und doch gibt es viele Variationen von Baklava. In der Türkei besteht die Nussmischung aus Walnüssen und Pistazien, im Iran aber aus Mandeln. Der Sirup wird in Griechenland mit Honig, Zitronensaft und Zimt verfeinert, im Irak allerdings mit Rosenwasser. So entstehen zahlreiche Varianten des gleichen Gerichts.

© Getty Images