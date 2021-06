Börek gehört zu den traditionellen Speisen der türkischen Küche. Auf dem Balkan ist er unter verschiedenen Namen bekannt und beliebt, in Österreich wird Börek vor allem in türkischen Imbissständen und Bäckereien angeboten.

Zubereitung

Börek wird entweder als Strudel oder Auflauf zubereitet. Backt man einen Auflauf, werden die Yufka-Teigblätter abwechselnd mit Öl und der Füllung in eine Auflaufform geschichtet. Wird ein Strudel zubereitet, wird die Füllung auf die Yufka-Blätter verteilt, woraufhin der Teig eingewickelt und in eine Schneckenform gelegt wird. In beiden Zubereitungsarten wird die oberste Teigschicht mit Eigelb bestrichen und der Börek gebacken.

Traditionell wird Börek zum Frühstück oder als Snack, zusammen mit einem schwarzen Tee serviert.

Varianten in der Füllung

Börek kann mit verschiedenen Füllungen zubereitet werden. Klassisch ist eine Füllung aus Hackfleisch oder Spinat und Schafskäse. Der Strudel kann jedoch auch mit anderen Gemüsesorten zubereitet werden, je nachdem was schmeckt.