Lecker essen und dazu den Charme charismatischer Lokalitäten genießen. Die Brandauer Restaurants machen es möglich.

Standorte mit Charme

Die Brandauer Gaststuben lassen sich an vier Standorten in Wien finden, von denen jeder mit seinem eigenen Charme überzeugt. Das Lokal am Schlossbräu zeichnet sich durch den historischen Touch der Location aus. Ihr Gericht können Sie in den ehemaligen Räumlichkeiten des Wiener Biedermeier- Tanzsaals genießen und zu einem kulturellen Erlebnis werden lassen. Eine ganz andere Atmosphäre herrscht auf der Roof- Top Terrasse des Gerngross Einkaufzentrums, dem zweiten Standort des Brandauer’s. Die klimatisierten Räume mit einem Ausblick auf die Mariahilferstraße laden nach der Shoppingtour zu einem ausgiebigen Mittagsmenü ein.

Für Sportbegeisterte und Partywillige scheint das Lokal an den Bierbögen perfekt! Der unverwechselbare Industrial- Stil der Location, die Bierzapftische sowie die Flatscreens mit live Sportübertragungen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, in der sich neben dem Champions League Finale ein kühles Bier gegönnt wird. Den letzten Wiener Standort bildet die Bierstube: frischgezapftes Bier und leckere Köstlichkeiten können an der Bar oder gemütlich vor dem Kamin verspeist werden. Hier lässt sich der Abend ausklingen!



Köstlichkeiten aus Wien und aller Welt

Die Speisekarte des Brandauer’s ist geprägt von österreichischen Spezialitäten. In dem Tages- und Wochenmenü finden Sie österreichische Klassiker, liebevoll zubereitet und zu einem kulinarischen Erlebnis verwandelt. Doch auch internationale Köstlichkeiten finden Platz auf den Karten und erfreuen jeden Gast.



Vielfältiger Genuss

Die Brandauer Lokale überzeugen mit Vielfältigkeit. Nicht nur durch die verschiedenen Standorte, sondern auch die unterschiedlichen Mahlzeiten leben diese aus. Der Brandauer Sonntagsbrunch, der jeden Sonntag von 10:30 bis 15:00 angeboten wird, lässt das Herz jedes Frühstück-liebhabers höher schlagen. Warme und kalte Speisen, zahlreiche Mehlspeisen und Fleischvariationen, sowie Säfte, Tee und Prosecco werden aufgetischt und lassen Sie bestmöglich in den Tag starten.

Dem Frühstück schließt sich das Mittagsmenü der Brandauer Lokale an, welches an Werktagen mit vielfältigen und frischen Speisen überzeugt. Im Brandauer’s Gerngross wird sogar ein Buffet für den maximalen Genuss angeboten. Auch für Feiern und Events aller Art stehen die Brandauer‘s zur Verfügung. Die besonderen Locations sorgen für eine spezielle Atmosphäre und einen unvergesslichen Abend.