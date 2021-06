Was sind Cannelloni?

Das Wort Cannelloni stammt von dem italienischen Begriff “cannello”, was übersetzt so viel wie “Röhrchen” bedeutet. Der Name ist ziemlich passend, denn das italienische Pastagericht besteht aus 2 – 3 cm dicken Röhrchen aus Nudelteig. Dieser kann entweder selber hergestellt, aus vorgekochten Teigplatten gerollt oder bereits in Röhrchenform gekauft werden. Cannelloni werden immer gefüllt – dabei kann jeder jedoch seine eigene Variation kreieren. Danach fehlt nur noch Soße und Käse und ab in den Ofen.

Die Zubereitung

Im originalen Rezept wurden die Cannelloni mit Faschiertem gefüllt. Doch es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Variationen, die von süß über pikant bis scharf gehen, von vegetarisch bis sehr fleischhaltig. Die beliebtesten Zutaten für die Cannellonifüllung sind jedoch zum Beispiel:

Faschiertes

gekochter Schinken

Spinat

Lauch

Tomatensoße

Sahnesoße

Feta

Ricotta

Mozzarella

Parmesan

Topfen

Früchte

Vegane Cannelloni werden beispielsweise mit Gemüse, Tofu, Hülsenfrüchten oder Nüssen gefüllt.

Warum Cannelloni so besonders sind

Im Gegensatz zu vielen anderen Pasta-Sorten lassen sich Cannelloni roh befüllen und direkt in der Soße garen. Dabei ist es egal, ob der Teig frisch ist oder ob getrocknete Nudelröhrchen verwendet werden. Durch das Garen in der Soße wird die Pasta weich und nimmt die verschiedenen Aromen der Soße auf. Häufig essen Italiener diese Spezialität zu einem Glas Rotwein.