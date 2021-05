Was ist überhaupt Biryani?

Das Wort Biryani entstammt dem persischen und bedeutet so viel wie rösten. Heutzutage ist das Reisgericht nicht nur in Indien, sondern in ganz Südasien eine traditionelle Speise. Besonders zu großen Feiern und Hochzeiten wird sehr gerne Biryani in allen möglichen Variationen serviert. Es gibt sogar Restaurants, die sich auf Variationen von Biryani spezialisiert haben.

Entstehung von Biryani

Es gibt viele Legenden zur Entstehung des leckeren Reisgerichts. Eine Legende besagt, dass Mumtaz Mahal, die Gattin des Fürsten dieses Gericht im 17. Jahrhundert inspiriert hat. Denn als sie ihre Truppen nach einem Kampf sah, kamen sie ihr unterernährt vor. Daher bat sie die Köche ein nahrhaftes Gericht aus Reis und Fleisch für die Soldaten zu kochen.

Andere Legenden erzählen, dass der ein Eroberer das Gericht bereits im 14. Jahrhundert von Kasachstan nach Indien brachte. Manche Forscher hingegen glauben, dass wandernde Nomaden die Technik erfanden. Eine allgemeingültige These gibt es jedoch nicht.

Chicken Biryani richtig zubereiten

Wenn man Biryani zubereiten möchte, sollte man auf jeden Fall die Zeit miteinberechnen, die das Fleisch in der Marinade aus Chili, Knoblauch oder Kurkuma liegen sollte. Bevor das Fleisch nach dem Einziehen dann jedoch in den Topf kommt, wecken indische Köche die Aromen der Gewürze noch einmal in dem es in Öl oder Butterschmalz geröstet wird. Währenddessen sollte der Reis in Wasser eingelegt und gewürzt werden. Nach dem Anbraten des Fleischs kommen Zwiebeln, Koriander, Tomaten und Minze Wasser hinzu. Alternativ kann auch Kokosmilch hinzugefügt werden. Wichtig ist bei der Zubereitung von Biryani, den Kochtopf hermetisch zu verschließen. Wenn alle Zutaten fertig gekocht sind, werden sie vermischt und der Eintopf kann genossen werden